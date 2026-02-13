Atelier d’écriture, Bibliothèque Champfleury, Avignon

Atelier d’écriture Mercredi 18 mars, 15h00 Bibliothèque Champfleury Vaucluse

Début : 2026-03-18T15:00:00+01:00 – 2026-03-18T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T15:00:00+01:00 – 2026-03-18T16:00:00+01:00

Venez créer votre poème en utilisant… des livres, bien sûr !

Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30

Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry

Poésie sur le dos Atelier créatif Tout public