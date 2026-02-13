Atelier d’écriture, Bibliothèque Champfleury, Avignon
Atelier d’écriture, Bibliothèque Champfleury, Avignon mercredi 18 mars 2026.
Atelier d’écriture Mercredi 18 mars, 15h00 Bibliothèque Champfleury Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-18T15:00:00+01:00 – 2026-03-18T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-18T15:00:00+01:00 – 2026-03-18T16:00:00+01:00
Venez créer votre poème en utilisant… des livres, bien sûr !
Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 82 62 12 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 82 62 12 »}] Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry
Poésie sur le dos Atelier créatif Tout public