Atelier d’écriture Micro-Folie Civray
Atelier d’écriture Micro-Folie Civray samedi 6 juin 2026.
Civray
Atelier d’écriture
Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Dernier atelier d’écriture avec Hélène Paumier.
Gratuit, sur inscription. .
Micro-Folie 2 place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
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English : Atelier d’écriture
L’événement Atelier d’écriture Civray a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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