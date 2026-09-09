Atelier d’écriture, Colline Notre-Dame du Haut, Ronchamp

Informations pratiques

Atelier d’écriture Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 16h00 Colline Notre-Dame du Haut Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Jouant sur la créativité des participants, au gré de contraintes variées proposées par l’intervenant, les ateliers d’écriture visent à éveiller, explorer ou confirmer un désir d’écrire. Au calme, sur le site de Ronchamp, les auteurs d’un jour se laisseront guider pour évoquer dans un texte ce que leur inspire la chapelle Notre-Dame du Haut.

Les ateliers d’écriture sont proposés par Chocolat ! Jeunesse et s’adressent autant au jeune public qu’aux adultes.

Des séances de dédicaces seront proposées en présence de Raphaël Baud, éditeur et auteur pour la jeunesse aux éditions Chocolat ! Jeunesse, de 12 h à 13 h et de 17 h à 18 h, à l’issue des ateliers.

Colline Notre-Dame du Haut 13 rue de la Chapelle 70250 Ronchamp Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 20 65 13 http://www.collinenotredameduhaut.com http://fr-fr.facebook.com/Colline-Notre-Dame-du-Haut-Ronchamp-228324594030797/;https://twitter.com/cndh_ronchamp Lieu majeur de l’art sacré contemporain surplombant la petite ville de Ronchamp, la colline Notre-Dame du Haut est aujourd’hui un haut lieu de l’architecture moderne internationale et un lieu de pèlerinage marial multiséculaire. C’est ici, que Le Corbusier, célèbre architecte du XXe siècle, rebâtit entre 1953 et 1955 la chapelle, véritable symbole du renouveau de l’art sacré contemporain. En 1975, Jean Prouvé édifie un campanile au pied de la chapelle. Enfin, en 2011, l’architecte italien Renzo Piano paracheva l’œuvre de Le Corbusier par la construction d’un monastère et d’un pavillon d’accueil. par la route : autoroute A36 sur l’axe Lyon/Stuttgart (sortie 5) / accès N19 sur l’axe Paris/Bâle | Par le train : gare de Ronchamp.

Jouant sur la créativité des participants, au gré de contraintes variées proposées par l’intervenant, les ateliers d’écriture visent à éveiller, explorer ou confirmer un désir d’écrire. Au calme, sur…

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