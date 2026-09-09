Visites guidées du monastère Sainte-Claire, Colline Notre-Dame du Haut, Ronchamp

Informations pratiques

Visites guidées du monastère Sainte-Claire 19 et 20 septembre Colline Notre-Dame du Haut Haute-Saône

15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Les sœurs Clarisses, installées sur la colline de Bourlémont, ouvriront exceptionnellement les portes de leur monastère pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Profitez de cette occasion unique pour venir découvrir des espaces habituellement fermés au public tels que la bibliothèque, les salles de travail ou encore les chambres.

Les visites auront lieu samedi et dimanche après-midi à partir de 14h30, avec un départ toutes les 30 minutes jusqu’à 16h30 (dernier départ). Elles seront assurées par les sœurs Clarisses qui guideront les visiteurs par petits groupes.

Colline Notre-Dame du Haut 13 rue de la Chapelle 70250 Ronchamp Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 20 65 13 http://www.collinenotredameduhaut.com http://fr-fr.facebook.com/Colline-Notre-Dame-du-Haut-Ronchamp-228324594030797/;https://twitter.com/cndh_ronchamp Lieu majeur de l’art sacré contemporain surplombant la petite ville de Ronchamp, la colline Notre-Dame du Haut est aujourd’hui un haut lieu de l’architecture moderne internationale et un lieu de pèlerinage marial multiséculaire. C’est ici, que Le Corbusier, célèbre architecte du XXe siècle, rebâtit entre 1953 et 1955 la chapelle, véritable symbole du renouveau de l’art sacré contemporain. En 1975, Jean Prouvé édifie un campanile au pied de la chapelle. Enfin, en 2011, l’architecte italien Renzo Piano paracheva l’œuvre de Le Corbusier par la construction d’un monastère et d’un pavillon d’accueil. par la route : autoroute A36 sur l’axe Lyon/Stuttgart (sortie 5) / accès N19 sur l’axe Paris/Bâle | Par le train : gare de Ronchamp.

Les sœurs Clarisses, installées sur la colline de Bourlémont, ouvriront exceptionnellement les portes de leur monastère pour les Journées Européennes du Patrimoine.

©2025 Oratoire/F Candalh-Touta/La Porterie/AONDH/RPBW