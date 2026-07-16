Atelier d’écriture créative à la médiathèque, Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Atelier d’écriture créative à la médiathèque Samedi 26 septembre, 15h00 Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Nord

Ados-adultes à partir de 14 ans – Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Rendez-vous samedi 26 septembre à 15h à la médiathèque pour un atelier d’écriture !

Venez noircir la page blanche lors d’une séance d’écriture créative et ludique sur un thème choisi.

Seule condition : avoir envie de s’amuser avec les mots !

Ados-adultes à partir de 14 ans – Gratuit –Sur inscription

Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Villeneuve d’Ascq, 96 chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Hôtel-de-Ville Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/mediatheque »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/mediatheque »}]

Rendez-vous samedi 26 septembre à 15h à la médiathèque pour un atelier d’écriture !