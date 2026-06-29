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Atelier d’écriture dans mon quartier Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Atelier d’écriture dans mon quartier Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Atelier d’écriture dans mon quartier Bibliothèque Saint-Eloi Paris samedi 26 septembre 2026.

Lieu
Bibliothèque Saint-Eloi
Adresse
23 rue du Colonel Rozanoff
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Tarif
<p>Inscription à partir du 25 août</p>

Avec des propositions d’écriture guidées, Lise Milza vous invite à explorer votre écriture et à découvrir celle des autres participants.

Le thème choisi pour vous inspirer est : le quartier et ses lieux de vie, de loisirs, de rencontres, de refuge…

Aucun niveau requis. Seulement l’envie d’écrire et de partager!

samedi 26 septembre, de 15h à 18h

sur inscription à partir du 25 août

dès 15 ans

Lise Milza, animatrice d’ateliers d’écriture et habitante du 12ème arrondissement, vous propose un atelier d’écriture sur le thème du quartier et des lieux qui le composent.
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit

Inscription à partir du 25 août

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff  75012 Paris
+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/


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