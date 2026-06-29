Atelier d’écriture dans mon quartier Bibliothèque Saint-Eloi Paris
Atelier d’écriture dans mon quartier Bibliothèque Saint-Eloi Paris samedi 26 septembre 2026.
Avec des propositions d’écriture guidées, Lise Milza vous invite à explorer votre écriture et à découvrir celle des autres participants.
Le thème choisi pour vous inspirer est : le quartier et ses lieux de vie, de loisirs, de rencontres, de refuge…
Aucun niveau requis. Seulement l’envie d’écrire et de partager!
samedi 26 septembre, de 15h à 18h
sur inscription à partir du 25 août
dès 15 ans
Lise Milza, animatrice d’ateliers d’écriture et habitante du 12ème arrondissement, vous propose un atelier d’écriture sur le thème du quartier et des lieux qui le composent.
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit
Inscription à partir du 25 août
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00
Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris
+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/
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