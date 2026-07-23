Atelier d’écriture dans mon quartier Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Informations pratiques

Avec des propositions d’écriture guidées, Lise Milza vous invite à explorer votre écriture et à découvrir celle des autres participants.

Le thème choisi pour vous inspirer est : le quartier et ses lieux de vie, de loisirs, de rencontres, de refuge…

Aucun niveau requis. Seulement l’envie d’écrire et de partager!

samedi 7 novembre, de 15h à 18h

sur inscription à partir du 7 octobre

dès 15 ans

Lise Milza, animatrice d’ateliers d’écriture et habitante du 12ème arrondissement, vous propose un atelier d’écriture sur le thème du quartier et des lieux qui le composent.

Le samedi 07 novembre 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit

Inscription à partir du 7 octobre

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-07T16:00:00+01:00

fin : 2026-11-07T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-07T15:00:00+02:00_2026-11-07T18:00:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/



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