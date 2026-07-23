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Atelier d’écriture dans mon quartier Bibliothèque Saint-Eloi Paris

samedi 7 novembre 2026 · Bibliothèque Saint-Eloi · Paris

Atelier d’écriture dans mon quartier Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Saint-Eloi
Adresse
23 rue du Colonel Rozanoff
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Inscription à partir du 7 octobre</p>

Avec des propositions d’écriture guidées, Lise Milza vous invite à explorer votre écriture et à découvrir celle des autres participants.

Le thème choisi pour vous inspirer est : le quartier et ses lieux de vie, de loisirs, de rencontres, de refuge…

Aucun niveau requis. Seulement l’envie d’écrire et de partager!

samedi 7 novembre, de 15h à 18h

sur inscription à partir du 7 octobre

dès 15 ans

Lise Milza, animatrice d’ateliers d’écriture et habitante du 12ème arrondissement, vous propose un atelier d’écriture sur le thème du quartier et des lieux qui le composent.
Le samedi 07 novembre 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit

Inscription à partir du 7 octobre

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-07T16:00:00+01:00
fin : 2026-11-07T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-07T15:00:00+02:00_2026-11-07T18:00:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff  75012 Paris
+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/


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