Atelier d’écriture Dans mon refuge Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey
Atelier d’écriture Dans mon refuge Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey samedi 23 mai 2026.
Mont-sous-Vaudrey
Atelier d’écriture Dans mon refuge
Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Atelier d’écriture dans mon refuge
Venez partager un moment de création et de poésie lors de cet atelier d’écriture.
Au programme des exercices ludiques et accessibles à tous, de la fantaisie, le plaisir de jouer avec les mots et la douce recherche de son refuge.
Atelier pour les adultes (à partir de 16 ans), animé par Sarah Leseine (association Butterfly).
Le samedi 23 mai de 10h à 12h, à la Médiathèque de Mont-sous-Vaudrey.
Gratuit, réservation obligatoire par email (mediatheque@valdamour.com) ou téléphone (03 84 80 01 44). .
Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com
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English : Atelier d’écriture Dans mon refuge
L’événement Atelier d’écriture Dans mon refuge Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-04-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR
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