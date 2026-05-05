Atelier d’écriture Dans mon refuge Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey

Mont-sous-Vaudrey

Atelier d’écriture Dans mon refuge

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Atelier d’écriture dans mon refuge

Venez partager un moment de création et de poésie lors de cet atelier d’écriture.

Au programme des exercices ludiques et accessibles à tous, de la fantaisie, le plaisir de jouer avec les mots et la douce recherche de son refuge.

Atelier pour les adultes (à partir de 16 ans), animé par Sarah Leseine (association Butterfly).

Le samedi 23 mai de 10h à 12h, à la Médiathèque de Mont-sous-Vaudrey.

Gratuit, réservation obligatoire par email (mediatheque@valdamour.com) ou téléphone (03 84 80 01 44). .

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com

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English : Atelier d’écriture Dans mon refuge

L’événement Atelier d’écriture Dans mon refuge Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-04-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR