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Atelier d’écriture découverte « Oser écrire ! » Couleurs Brazil Paris

Atelier d’écriture découverte « Oser écrire ! » Couleurs Brazil Paris

Atelier d’écriture découverte « Oser écrire ! » Couleurs Brazil Paris jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Couleurs Brazil

Adresse : 18 bis rue du Borrego

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : <p>35 €</p>

Mémoire, réel, imaginaire, nouvelle, roman, chanson, poésie… Explorez différents territoires d’écriture à travers un panel de propositions stimulantes et variées !

Atelier ouvert en priorité aux personnes n’ayant jamais participé à nos ateliers.

Envie de vous mettre ou de vous remettre à écrire ? Trois heures d’atelier pour écrire en toute liberté à partir de propositions stimulantes !
Le jeudi 04 juin 2026
de 19h00 à 22h00
payant

35 €

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T22:00:00+02:00

Couleurs Brazil 18 bis rue du Borrego  75020 Paris
https://ateliers-ecriture.fr/ateliers-ecriture-paris/ +33676988974 langue.soi@gmail.com


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