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Atelier d’écriture découverte « Oser écrire ! » Couleurs Brazil Paris

samedi 19 septembre 2026 · Couleurs Brazil · Paris

Atelier d’écriture découverte « Oser écrire ! » Couleurs Brazil Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Couleurs Brazil
Adresse
18 bis, rue du Borrego
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>35 euros.</p>

Mémoire, réel, imaginaire, nouvelle, roman, chanson, poésie… Explorez différents territoires d’écriture à travers un panel de propositions stimulantes et variées !

Atelier ouvert en priorité aux personnes n’ayant jamais participé à nos ateliers.

Envie de vous mettre ou de vous remettre à écrire ? Trois heures d’atelier pour écrire en toute liberté à partir de propositions stimulantes !
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h00 à 13h00
payant

35 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T13:00:00+02:00

Couleurs Brazil 18 bis, rue du Borrego  75020 Paris
https://ateliers-ecriture.fr/ateliers-ecriture-paris/ +33676988974 langue.soi@gmail.com


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