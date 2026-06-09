ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRIRE AVEC UNE OEUVRE D’ART Béziers
ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRIRE AVEC UNE OEUVRE D’ART Béziers samedi 4 juillet 2026.
Béziers
ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRIRE AVEC UNE OEUVRE D’ART
9 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Atelier d’écriture créative autour d’un chef-d’œuvre convivial, ouvert à tous, pour jouer avec mots et imagination.
Un atelier d’écriture créative convivial et ouvert à tous, pour s’amuser avec les mots et stimuler l’imaginaire. Aucune expérience en écriture ou en art n’est requise.
Animé par Sylvie Marletta, spécialiste des ateliers d’écriture.
Réservation obligatoire par téléphone. .
9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr
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English :
Creative writing workshop based on a masterpiece: friendly, open to all, to play with words and imagination.
L’événement ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRIRE AVEC UNE OEUVRE D’ART Béziers a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 ADT34
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