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AGENDA · Béziers

ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRIRE AVEC UNE ŒUVRE D’ART Béziers

samedi 10 octobre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Adresse
9 rue du Capus
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif
5 5 5

Béziers

ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRIRE AVEC UNE ŒUVRE D’ART

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Un moment de convivialité, de partage et d’émulation collective à travers un atelier d’écriture créative, une occasion de s’amuser avec les mots et l’imaginaire. L’atelier est ouvert à tous, même à ceux qui ne pratiquent pas l’écriture. Aucune connaissance artistique n’est nécessaire.   .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60  musees@beziers.fr

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English :

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRIRE AVEC UNE ŒUVRE D’ART Béziers a été mis à jour le 2026-08-14 par 34 ADT34

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