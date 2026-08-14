Informations pratiques

Béziers

ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRIRE AVEC UNE ŒUVRE D’ART

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Un moment de convivialité, de partage et d’émulation collective à travers un atelier d’écriture créative, une occasion de s’amuser avec les mots et l’imaginaire. L’atelier est ouvert à tous, même à ceux qui ne pratiquent pas l’écriture. Aucune connaissance artistique n’est nécessaire. .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRIRE AVEC UNE ŒUVRE D’ART Béziers a été mis à jour le 2026-08-14 par 34 ADT34