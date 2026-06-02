ATELIER D’ÉCRITURE EN EXTÉRIEUR Rocles
ATELIER D’ÉCRITURE EN EXTÉRIEUR Rocles mercredi 1 juillet 2026.
Rocles
ATELIER D’ÉCRITURE EN EXTÉRIEUR
Rocles Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 16:30:00
fin : 2026-07-01 18:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Balade en écriture pour découvrir la nature autrement, pour partager un moment de détente et de plaisir afin de découvrir une nouvelle façon d’appréhender le paysage.
Atelier adulte gratuit proposé par la bibliothèque de Rocles.
Inscription obligatoire.
Balade en écriture pour découvrir la nature autrement, pour partager un moment de détente et de plaisir afin de découvrir une nouvelle façon d’appréhender le paysage.
Atelier adulte gratuit proposé par la bibliothèque de Rocles.
Inscription obligatoire. .
Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 63 52 03 54
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English :
A writing walk to discover nature in a different way, to share a moment of relaxation and pleasure and discover a new way of looking at the landscape.
Free adult workshop offered by the Rocles library.
Registration required.
L’événement ATELIER D’ÉCRITURE EN EXTÉRIEUR Rocles a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-OT Langogne
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