RONDIN PARC ACCROBRANCHE NOCTURNE Rocles
RONDIN PARC ACCROBRANCHE NOCTURNE Rocles mercredi 8 juillet 2026.
Rocles
RONDIN PARC ACCROBRANCHE NOCTURNE
Rocles Lozère
Tarif : 25 – 25 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Accrobranche nocturne
Equipé d’une lampe frontale, partez à l’aventure sur les parcours d’accrobranche du parc dans une ambiance immersive et silencieuse au cœur de la forêt. Entre tyroliennes, passerelles et défis suspendus, cette activité offre des sensations inédites sous les étoiles. Les moniteurs veillent tout au long du parcours afin de garantir sécurité et plaisir.
Activité accessible dès 10 ans, réservation obligatoire. .
Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 50 46
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English :
Nighttime tree climbing
L’événement RONDIN PARC ACCROBRANCHE NOCTURNE Rocles a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-CDT48
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