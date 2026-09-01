Atelier d’écriture Bibliothèque Faux-en-Périgord
mercredi 9 septembre 2026 · Bibliothèque · Faux
Informations pratiques
Faux-en-Périgord
Atelier d’écriture
Bibliothèque 15 rue des Fargues Faux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 16:00:00
fin : 2026-09-09 18:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Et si on inventait demain?
Cet été nous a tous rudement éprouvé et l’on a décidé de se poser le temps de l’atelier d’écriture autour du thème Imaginons notre monde de demain face au réchauffement climatique .
Avec Mattéo Leyma et Emilie de Welle, laissez jaillir vos idées afin de donner vie au monde de demain.
Profitez de 2h de créativité, de convivialité, de rires et de partage, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.
Ouvert à tous, que vous écriviez régulièrement ou que vous ayez simplement envie d’essayer.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce beau moment d’évasion littéraire ! .
Bibliothèque 15 rue des Fargues Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 91 55 bibliothequefaux24@gmail.com
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English : Atelier d’écriture
L’événement Atelier d’écriture Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-08-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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