Atelier d’écriture – Gazébo, Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole, Armentières

Atelier d’écriture – Gazébo Vendredi 5 juin, 13h06 Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T13:06:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T13:06:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Atelier d’écriture – Gazébo

Un atelier d’écriture ouvert à tous, en partenariat avec la médiathèque l’Albatros d’Armentières. Venez poser des mots sur le jardin, la nature, vos sensations… Aucune expérience requise.

Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole 104 Rue du Général Leclerc, 59280 Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France

Atelier d’écriture – Gazébo

©©EPSM Lille-Métropole / Faubourg 132