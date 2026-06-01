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Atelier d’écriture – Gazébo, Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole, Armentières

Atelier d’écriture – Gazébo, Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole, Armentières

Atelier d’écriture – Gazébo, Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole, Armentières vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole

Adresse : 104 Rue du Général Leclerc, 59280 Armentières

Ville : 59280 Armentières

Département : Nord

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Atelier d’écriture – Gazébo Vendredi 5 juin, 13h06 Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T13:06:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T13:06:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Atelier d’écriture – Gazébo
Un atelier d’écriture ouvert à tous, en partenariat avec la médiathèque l’Albatros d’Armentières. Venez poser des mots sur le jardin, la nature, vos sensations… Aucune expérience requise.

Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole 104 Rue du Général Leclerc, 59280 Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France
Atelier d’écriture – Gazébo

©©EPSM Lille-Métropole / Faubourg 132

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