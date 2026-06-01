Sieste musicale – Rêverie Ô Thérémine, Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole, Armentières

Sieste musicale – Rêverie Ô Thérémine Vendredi 5 juin, 11h00, 12h00 Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:45:00+02:00

Fin : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:45:00+02:00

Sieste musicale – Rêverie Ô Thérémine

Une parenthèse sonore envoûtante avec Charlotte Dubois au thérémine — l’instrument qui se joue sans le toucher. Paysages éthérés mêlant thérémine, piano et synthétiseurs pour un voyage onirique et un moment de détente.

Charlotte Dubois – Cie l’Électron Libre

Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole 104 Rue du Général Leclerc, 59280 Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France

Sieste musicale – Rêverie Ô Thérémine

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