Vente et montage de nichoirs & Troc de graines, Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole, Armentières
Vente et montage de nichoirs & Troc de graines, Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole, Armentières vendredi 5 juin 2026.
Vente et montage de nichoirs & Troc de graines 5 et 6 juin Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Vente et montage de nichoirs & Troc de graines
Découvrez l’atelier thérapeutique Cap Vie de Wambrechies à travers une présentation pédagogique, la vente et le montage de nichoirs. Vous pouvez également participer au troc de graines : repartez avec de nouvelles variétés et apportez les vôtres — « Ramène ta graine ! »
Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole 104 Rue du Général Leclerc, 59280 Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France
Vente et montage de nichoirs & Troc de graines
©EPSM Lille-Métropole / Faubourg 132
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