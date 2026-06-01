Vente et montage de nichoirs & Troc de graines, Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole, Armentières

Vente et montage de nichoirs & Troc de graines 5 et 6 juin Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Vente et montage de nichoirs & Troc de graines

Découvrez l’atelier thérapeutique Cap Vie de Wambrechies à travers une présentation pédagogique, la vente et le montage de nichoirs. Vous pouvez également participer au troc de graines : repartez avec de nouvelles variétés et apportez les vôtres — « Ramène ta graine ! »

Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole 104 Rue du Général Leclerc, 59280 Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France

Vente et montage de nichoirs & Troc de graines

©EPSM Lille-Métropole / Faubourg 132