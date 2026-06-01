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Spectacle de beatbox augmenté – Human Beatbox Online, Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole, Armentières

Spectacle de beatbox augmenté – Human Beatbox Online, Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole, Armentières

Spectacle de beatbox augmenté – Human Beatbox Online, Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole, Armentières samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole

Adresse : 104 Rue du Général Leclerc, 59280 Armentières

Ville : 59280 Armentières

Département : Nord

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Spectacle de beatbox augmenté – Human Beatbox Online Samedi 6 juin, 17h00 Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Atelier écriture et mise en voix d’un texte rap
Venez expérimenter l’écriture rap le temps d’un atelier collectif, ludique et musical. De la plume au micro, Ywill vous guide pas à pas pour créer et mettre en voix votre propre texte. Ouvert à tous, aucune expérience requise. Ywill – Cie l’Électron Libre

Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole 104 Rue du Général Leclerc, 59280 Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France
Atelier écriture et mise en voix d’un texte rap

©©EPSM Lille-Métropole / Faubourg 132

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