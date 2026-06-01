Marché aux Fleurs, Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole, Armentières

Marché aux Fleurs 5 et 6 juin Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Marché solidaire au profit des associations Les petits écureuils de Berthe, les ani’mots d’Eline et le collectif l’Arrassine.

Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole 104 Rue du Général Leclerc, 59280 Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France

Marché solidaire au profit des associations Les petits écureuils de Berthe, les ani’mots d’Eline et le collectif l’Arrassine.

©EPSM Lille-Métropole / Faubourg 132