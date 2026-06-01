Théâtre documentaire – Qui est mauvais genre ?, Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole, Armentières

Théâtre documentaire – Qui est mauvais genre ? Vendredi 5 juin, 16h00 Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Théâtre documentaire – Qui est mauvais genre ?

Qu’est-ce qui est « mauvais genre » ? Cette notion a-t-elle toujours existé ? A-t-elle changé au fil du temps ? À travers des documents réels, la Bande de Courtrai propose un théâtre documentaire qui interroge nos représentations et nos jugements. Durée : environ 40 minutes. La Bande de Courtrai

Jardins à Vivre, EPSM Lille-Métropole 104 Rue du Général Leclerc, 59280 Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France

Théâtre documentaire – Qui est mauvais genre ?

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