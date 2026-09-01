Atelier d’écriture imaginative Place Gudin Château-Chinon (Ville)
jeudi 24 septembre 2026 · Place Gudin · Château-Chinon (Ville)
Informations pratiques
Château-Chinon (Ville)
Atelier d’écriture imaginative
Place Gudin Centre Culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:00:00
fin : 2026-09-24 16:00:00
Date(s) :
2026-09-24
L’association Sciriolus propose un atelier d’écriture pour adultes et adolescents à partir de 16 ans. .
Place Gudin Centre Culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 08 64 mediatheque@ville-chateau-chinon.fr
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English :
L’événement Atelier d’écriture imaginative Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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