Atelier d’écriture imaginative Place Gudin Château-Chinon (Ville)

Informations pratiques

Château-Chinon (Ville)

Atelier d’écriture imaginative

Place Gudin Centre Culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 14:00:00

fin : 2026-09-24 16:00:00

Date(s) :

2026-09-24

L’association Sciriolus propose un atelier d’écriture pour adultes et adolescents à partir de 16 ans. .

Place Gudin Centre Culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 08 64 mediatheque@ville-chateau-chinon.fr

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English :

L’événement Atelier d’écriture imaginative Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs