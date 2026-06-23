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Atelier d’écriture Lapalisse

Atelier d’écriture Lapalisse vendredi 9 octobre 2026.

Adresse
place du General Leclerc
Ville
03120 Lapalisse
Département
Allier
Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Lapalisse

Atelier d’écriture

place du General Leclerc Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 10:00:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

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place du General Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 11 90 

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English :

L’événement Atelier d’écriture Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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