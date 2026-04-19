Atelier d’écriture Le Dorothy Paris
Atelier d’écriture Le Dorothy Paris samedi 13 juin 2026.
Atelier d’écriture animé par un.e poète.sse avec le Printemps des Poètes
Atelier d’écriture animé par un.e poète.sse avec le Printemps des Poètes
Le samedi 13 juin 2026
de 17h30 à 19h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T20:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T17:30:00+02:00_2026-06-13T19:30:00+02:00
Le Dorothy 85 bis rue de Ménilmontant 75020 Paris
https://duhautdescimesdeme.wixsite.com/my-site duhautdescimesdemenilmontant@gmail.com https://www.facebook.com/festivalduhautdescimes https://www.facebook.com/festivalduhautdescimes
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