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Atelier d’écriture Le Dorothy Paris

Atelier d’écriture Le Dorothy Paris

Atelier d’écriture Le Dorothy Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Le Dorothy

Adresse : 85 bis rue de Ménilmontant

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Atelier d’écriture animé par un.e poète.sse avec le Printemps des Poètes

Atelier d’écriture animé par un.e poète.sse avec le Printemps des Poètes
Le samedi 13 juin 2026
de 17h30 à 19h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T20:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T17:30:00+02:00_2026-06-13T19:30:00+02:00

Le Dorothy 85 bis rue de Ménilmontant  75020 Paris
https://duhautdescimesdeme.wixsite.com/my-site duhautdescimesdemenilmontant@gmail.com https://www.facebook.com/festivalduhautdescimes https://www.facebook.com/festivalduhautdescimes


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