Atelier d’écriture Le Dorothy Paris

Atelier d’écriture animé par un.e poète.sse avec le Printemps des Poètes

Atelier d’écriture animé par un.e poète.sse avec le Printemps des Poètes

Le samedi 13 juin 2026

de 17h30 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T17:30:00+02:00_2026-06-13T19:30:00+02:00

Le Dorothy 85 bis rue de Ménilmontant 75020 Paris

https://duhautdescimesdeme.wixsite.com/my-site duhautdescimesdemenilmontant@gmail.com https://www.facebook.com/festivalduhautdescimes https://www.facebook.com/festivalduhautdescimes



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