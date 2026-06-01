Atelier d’écriture, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn
Atelier d’écriture, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn samedi 6 juin 2026.
Atelier d’écriture Samedi 6 juin, 14h30 Médiathèque Léon Eeckhoutte Haute-Garonne
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Médiathèque Léon Eeckhoutte 1 rue Saint-Jean, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediathequedevillemur@mairie-villemur-sur-tarn.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.34.27.30.00 »}]
A partir d’une thématique donnée (image, mot…) laisser libre court à votre inspiration. atelier ecriture
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