Atelier d’écriture, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn

Atelier d’écriture Samedi 6 juin, 14h30 Médiathèque Léon Eeckhoutte Haute-Garonne

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Médiathèque Léon Eeckhoutte 1 rue Saint-Jean, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediathequedevillemur@mairie-villemur-sur-tarn.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.34.27.30.00 »}]

A partir d’une thématique donnée (image, mot…) laisser libre court à votre inspiration. atelier ecriture

@mediatheque