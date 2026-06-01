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Atelier d’écriture, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn

Atelier d’écriture, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn

Atelier d’écriture, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn samedi 6 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Léon Eeckhoutte

Adresse : 1 rue Saint-Jean, 31340 Villemur-sur-Tarn

Ville : 31340 Villemur-sur-Tarn

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Atelier d’écriture Samedi 6 juin, 14h30 Médiathèque Léon Eeckhoutte Haute-Garonne

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

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