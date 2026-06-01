LES OLYMPIADES GONFLABLES, Parc de Bernadou, Villemur sur Tarn, Villemur-sur-Tarn
LES OLYMPIADES GONFLABLES, Parc de Bernadou, Villemur sur Tarn, Villemur-sur-Tarn samedi 6 juin 2026.
LES OLYMPIADES GONFLABLES Samedi 6 juin, 09h00 Parc de Bernadou, Villemur sur Tarn Haute-Garonne
Entrée libre ou sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
LES OLYMPIADES GONFLABLES # 5
Créez vos équipes et venez vivre une journée de folie avec défis gonflables, fous rires et bonne humeur !
Événement ouvert au public, entrée libre : supporters et curieux sont les bienvenus pour encourager les équipes et passer un moment de rigolade.
Inscriptions avant le 27 mai 2026 pour les joueurs, les équipes, (3.00 € par personne).
Buvettes et repas possibles sur place, (Repas = Frites, saucisse ou poulet grillé, boisson = 6.00€)
Parc de Bernadou, Villemur sur Tarn 64 bis avenue du Général Leclerc, 31340 Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « olympiades.espacejeunes@gmail.com »}]
Une journée de rigolade autour de 10 épreuves gonflables olympiades gonflable
À voir aussi à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne)
- Heure des petites oreilles, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn 6 juin 2026
- Atelier d’écriture, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn 6 juin 2026
- Concert E2M2V, Halle Brusson, Villemur-sur-Tarn 13 juin 2026
- L’Expertibus à Villemur-sur-Tarn, Place Jeanne d’Arc, Villemur-sur-Tarn 16 juin 2026
- Atelier Eveil musical, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn 20 juin 2026