LES OLYMPIADES GONFLABLES, Parc de Bernadou, Villemur sur Tarn, Villemur-sur-Tarn

LES OLYMPIADES GONFLABLES Samedi 6 juin, 09h00 Parc de Bernadou, Villemur sur Tarn Haute-Garonne

Entrée libre ou sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

LES OLYMPIADES GONFLABLES # 5

Créez vos équipes et venez vivre une journée de folie avec défis gonflables, fous rires et bonne humeur !

Événement ouvert au public, entrée libre : supporters et curieux sont les bienvenus pour encourager les équipes et passer un moment de rigolade.

Inscriptions avant le 27 mai 2026 pour les joueurs, les équipes, (3.00 € par personne).

Buvettes et repas possibles sur place, (Repas = Frites, saucisse ou poulet grillé, boisson = 6.00€)

Parc de Bernadou, Villemur sur Tarn 64 bis avenue du Général Leclerc, 31340 Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « olympiades.espacejeunes@gmail.com »}]

Une journée de rigolade autour de 10 épreuves gonflables olympiades gonflable