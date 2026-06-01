Heure des petites oreilles, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn

Heure des petites oreilles Samedi 6 juin, 11h00 Médiathèque Léon Eeckhoutte Haute-Garonne

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Médiathèque Léon Eeckhoutte 1 rue Saint-Jean, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.37.27.30.00 »}]

Contes, histoires et comptines dès 3 ans : un doux moment pour rêver ensemble lecture contes

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