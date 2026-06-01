Concert E2M2V, Halle Brusson, Villemur-sur-Tarn

Concert E2M2V Samedi 13 juin, 19h00 Halle Brusson Haute-Garonne

Entrée 3€, gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00

Le Samedi 13 juin à 19h00 à la Halle Brusson à Villemur s/ Tarn, l’école de musique de Villemur organise son concert annuel.

Venez profitez des performances musicales des ensembles d’élèves tout en dégustant les burger confectionnés par Ley’La et la bière de la brasserie artisanale Kavaï.

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Halle Brusson avenue Winston Churchill à Villemur/Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ecole-de-musique-de-villemur/evenements/concert-de-fin-d-annee »}]

Concert de l’Ecole de Musique de Villemur Concert Musique