L’Expertibus à Villemur-sur-Tarn, Place Jeanne d’Arc, Villemur-sur-Tarn
L’Expertibus à Villemur-sur-Tarn, Place Jeanne d’Arc, Villemur-sur-Tarn mardi 16 juin 2026.
L’Expertibus à Villemur-sur-Tarn Mardi 16 juin, 10h00 Place Jeanne d’Arc Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T10:00:00+02:00 – 2026-06-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T10:00:00+02:00 – 2026-06-16T17:00:00+02:00
L’Expertibus se déplace pendant une journée au plus près de chez vous pour évaluer gratuitement vos objets d’art (or, bijoux, pièces, tableaux, sculptures, bronze, jade etc.). Optenez une estimation gratuite et proposez les à la vente lors des enchères publiques gérées par l’étude de Marc Labarbe.
Place Jeanne d’Arc Place Jeanne d’Arc, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie
L’Expertibus, c’est un dispositif mobile proposant l’expertise gratuite de vos objets de valeur par des commissaires-priseurs professionnels de l’étude Marc Labarbe. Villemur Expertise
Expertibus
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