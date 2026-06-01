Atelier Eveil musical, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn

Atelier Eveil musical Samedi 20 juin, 10h30 Médiathèque Léon Eeckhoutte Haute-Garonne

Gratuit – Sur inscription (Priorité aux adhérents)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00

Médiathèque Léon Eeckhoutte 1 rue Saint-Jean, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediathequedevillemur@mairie-villemur-sur-tarn.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.34.27.30.00 »}]

Un espace temps harmonieux, rythmé où les parents pourront vivre un temps d’expression, de communication avec leur enfant. eveil musical atelier

@mediatheque