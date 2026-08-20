Atelier d’écriture, Médiathèque Marcel Pagnol, Aubagne
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Marcel Pagnol · Aubagne
Informations pratiques
Atelier d’écriture Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Marcel Pagnol Bouches-du-Rhône
10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
En présence de Annie Bertocchi
Nous vous invitons à partager un temps d’écriture et à jouer avec les mots lors d’ateliers ludiques et en petit groupe
Médiathèque Marcel Pagnol Chemin de riquet, Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442181990 https://mediatheque.aubagne.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0442181990 »}]
Biblis en folie 2026
©service communication
À voir aussi à Aubagne (Bouches-du-Rhône)
- Rencontre avec Thomas Roy autour de son livre Furia. Librairie Les Furtifs Aubagne 10 septembre 2026
- Répare café atelier conférence réparation Cercle de l’harmonie Aubagne 12 septembre 2026
- La Journée de l’abeille Aubagne 13 septembre 2026
- Carnet de balade urbaine « Aubagne au fil du temps », Gare d’Aubagne, Aubagne 18 septembre 2026
- Visite guidée de la Poterie Ravel, poterie ravel, Aubagne 18 septembre 2026