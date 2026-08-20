Atelier d’écriture, Médiathèque Marcel Pagnol, Aubagne

Informations pratiques

Atelier d’écriture Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Marcel Pagnol Bouches-du-Rhône

10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

En présence de Annie Bertocchi

Nous vous invitons à partager un temps d’écriture et à jouer avec les mots lors d’ateliers ludiques et en petit groupe

Médiathèque Marcel Pagnol Chemin de riquet, Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442181990 https://mediatheque.aubagne.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0442181990 »}]

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