Atelier d’écriture, Médiathèque Pierre Bayle, Besançon
Atelier d’écriture, Médiathèque Pierre Bayle, Besançon samedi 6 juin 2026.
Atelier d’écriture Samedi 6 juin, 10h00 Médiathèque Pierre Bayle Doubs
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
« L’amour est la seule force susceptible d’éviter l’extinction des espèces sauvages et la seule force susceptible de nous rendre supportable cette inévitable extinction ». Requiem sauvage, chant du cygne, thébaïde ou encore chambre d’écho…
Ce petit laboratoire d’écriture en forme d’arche de Noé invite les participant.e.s à explorer leurs voix pour dire les derniers mots du dernier spécimen d’une plante en voie d’extinction.
Lieu : Besançon (25) – Médiathèque Pierre Bayle – 27 rue de la République
Date : Sam. 6 juin 2026
Horaire : De 10h à 12h
Public adulte
Infos et inscriptions
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Cet événement vous est proposé par la Médiathèque Pierre Bayle de Besançon en partenariat avec le Conservatoire botanique national de Bourgogne-Franche-Comté et intègre le programme de La belle saison des CBN, proposé par les Conservatoires botanique nationaux.
Médiathèque Pierre Bayle 27 rue de la république 25000 Besançon Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.besancon.fr/agenda/evenements-a-venir »}] [{« link »: « https://bibliotheques.besancon.fr/agenda/evenements-a-venir »}, {« link »: « https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn »}]
Besançon (25) -Atelier d’écriture avec l’artiste Amandine Polet Botanique Atelier d’écriture
FCBN
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