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Atelier d’écriture, Médiathèque Pierre Bayle, Besançon

Atelier d’écriture, Médiathèque Pierre Bayle, Besançon

Atelier d’écriture, Médiathèque Pierre Bayle, Besançon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Pierre Bayle

Adresse : 27 rue de la république 25000 Besançon

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Gratuit sur inscription

Atelier d’écriture Samedi 6 juin, 10h00 Médiathèque Pierre Bayle Doubs

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

« L’amour est la seule force susceptible d’éviter l’extinction des espèces sauvages et la seule force susceptible de nous rendre supportable cette inévitable extinction ». Requiem sauvage, chant du cygne, thébaïde ou encore chambre d’écho…
Ce petit laboratoire d’écriture en forme d’arche de Noé invite les participant.e.s à explorer leurs voix pour dire les derniers mots du dernier spécimen d’une plante en voie d’extinction.

Lieu : Besançon (25) – Médiathèque Pierre Bayle – 27 rue de la République
Date : Sam. 6 juin 2026
Horaire : De 10h à 12h
Public adulte
Infos et inscriptions
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Cet événement vous est proposé par la Médiathèque Pierre Bayle de Besançon en partenariat avec le Conservatoire botanique national de Bourgogne-Franche-Comté et intègre le programme de La belle saison des CBN, proposé par les Conservatoires botanique nationaux.

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Besançon (25) -Atelier d’écriture avec l’artiste Amandine Polet Botanique Atelier d’écriture

FCBN

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