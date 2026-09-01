Informations pratiques

Paulhan

ATELIER D’ÉCRITURE

20 boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-12 2026-10-03 2026-11-14 2026-12-12

Clémentine vous invite à explorer le pouvoir des mots dans un atelier d’écriture convivial, où chacun peut laisser libre cours à son imagination.

Clémentine vous invite à explorer le pouvoir des mots dans un atelier d’écriture convivial, où chacun peut laisser libre cours à son imagination. Un moment de partage, de créativité et de découverte, ouvert à tous les adultes, quel que soit votre niveau d’écriture.

Adultes

Sur inscription, gratuit. .

20 boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89

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English : ATELIER D’ÉCRITURE

Clémentine invites you to explore the power of words in a friendly writing workshop, where everyone can let their imagination run wild.

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE Paulhan a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS