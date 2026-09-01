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AGENDA · Paulhan

ATELIER D’ÉCRITURE Paulhan

samedi 12 septembre 2026 · Paulhan

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
20 Boulevard de la Liberté
Ville
34230 Paulhan
Département
Hérault
Tarif

Paulhan

ATELIER D’ÉCRITURE

20 boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-09-12 2026-10-03 2026-11-14 2026-12-12

Clémentine vous invite à explorer le pouvoir des mots dans un atelier d’écriture convivial, où chacun peut laisser libre cours à son imagination.
Clémentine vous invite à explorer le pouvoir des mots dans un atelier d’écriture convivial, où chacun peut laisser libre cours à son imagination. Un moment de partage, de créativité et de découverte, ouvert à tous les adultes, quel que soit votre niveau d’écriture.

Adultes
Sur inscription, gratuit.   .

20 boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 

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English : ATELIER D’ÉCRITURE

Clémentine invites you to explore the power of words in a friendly writing workshop, where everyone can let their imagination run wild.

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE Paulhan a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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