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Atelier d’écriture poétique Bort-les-Orgues

samedi 19 septembre 2026 · Bort-les-Orgues

Atelier d’écriture poétique Bort-les-Orgues

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
19110 Bort-les-Orgues
Département
Corrèze
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Bort-les-Orgues

Atelier d’écriture poétique

Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

François Mary, auteur et poète, reprend les ateliers d’écriture. Un moment suspendu, chaleureux.
– Durée 2 heures ;
– Sur réservation au 05.55.72.30.17 ;
– Tarif 20€/personne

Affiche 100% sans IA, 100% faite à la main.   .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 30 17  commande-prologue@hotmail.com

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English : Atelier d’écriture poétique

L’événement Atelier d’écriture poétique Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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