Informations pratiques

Bort-les-Orgues

Atelier d’écriture poétique

Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

François Mary, auteur et poète, reprend les ateliers d’écriture. Un moment suspendu, chaleureux.

– Durée 2 heures ;

– Sur réservation au 05.55.72.30.17 ;

– Tarif 20€/personne

Affiche 100% sans IA, 100% faite à la main. .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 30 17 commande-prologue@hotmail.com

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English : Atelier d’écriture poétique

L’événement Atelier d’écriture poétique Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze