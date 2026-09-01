Atelier d’écriture poétique Bort-les-Orgues
samedi 19 septembre 2026 · Bort-les-Orgues
Informations pratiques
Bort-les-Orgues
Atelier d’écriture poétique
Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
François Mary, auteur et poète, reprend les ateliers d’écriture. Un moment suspendu, chaleureux.
– Durée 2 heures ;
– Sur réservation au 05.55.72.30.17 ;
– Tarif 20€/personne
Affiche 100% sans IA, 100% faite à la main. .
Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 30 17 commande-prologue@hotmail.com
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English : Atelier d’écriture poétique
L’événement Atelier d’écriture poétique Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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