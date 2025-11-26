Atelier d’écriture poétique et création d’un carnet relié Bibliothèque François Villon Paris
Atelier d’écriture poétique et création d’un carnet relié Bibliothèque François Villon Paris samedi 31 janvier 2026.
Étymologiquement,
le mot texte vient du latin textus, tissé, tissu, de textere, tisser…
L’atelier se
déroulera en deux temps :
Un atelier
d’écriture poétique :
Les participants
écriront des poèmes, de textes courts qu’ils découperont directement dans la
trame de livres existants, afin de les agencer en texte qu’ils colleront sur
des feuilles.
Un atelier reliure :
Les participants apprendront
la technique traditionnelle de la reliure japonaise, tout en confectionnant leur
propre carnet unique.
La reliure japonaise est un art ancestral qui
allie précision et élégance. Cette technique traditionnelle permet de créer de
magnifiques carnets, carnets de croquis ou albums, à la main, tout en suivant un
savoir-faire transmis depuis des siècles.
Atelier d’écriture poétique sur le thème du fil et création d’un carnet relié dans le cadre du cycle de rendez-vous de la bibliothèque François Villon : Sur le fil.
Le samedi 31 janvier 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-31T16:00:00+01:00
fin : 2026-01-31T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-31T15:00:00+02:00_2026-01-31T18:00:00+02:00
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris