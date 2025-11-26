Atelier d’écriture poétique et création d’un carnet relié Bibliothèque François Villon Paris

Étymologiquement,

le mot texte vient du latin textus, tissé, tissu, de textere, tisser…

L’atelier se

déroulera en deux temps :

Un atelier

d’écriture poétique :

Les participants

écriront des poèmes, de textes courts qu’ils découperont directement dans la

trame de livres existants, afin de les agencer en texte qu’ils colleront sur

des feuilles.

Un atelier reliure :

Les participants apprendront

la technique traditionnelle de la reliure japonaise, tout en confectionnant leur

propre carnet unique.

La reliure japonaise est un art ancestral qui

allie précision et élégance. Cette technique traditionnelle permet de créer de

magnifiques carnets, carnets de croquis ou albums, à la main, tout en suivant un

savoir-faire transmis depuis des siècles.

Atelier d'écriture poétique sur le thème du fil et création d'un carnet relié dans le cadre du cycle de rendez-vous de la bibliothèque François Villon : Sur le fil.

Le samedi 31 janvier 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris