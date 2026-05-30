L’Objet du coeur puces de Vanves Paris Marché aux puces de la porte de Vanves Paris

Des objets modestes ou précieux rares ou « ordinaires » qui ne sont forcément à vendre mais que nous avons choisi de partager.

L’Objet du coeur 2026 le choix du coeur des brocanteurs brocanteuses des Puces de Vanves.

Le samedi 13 juin 2026

de 07h00 à 13h00

Fermé du lundi 15 juin 2026 au vendredi 19 juin 2026

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T10:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T07:00:00+02:00_2026-06-13T13:00:00+02:00

Marché aux puces de la porte de Vanves Avenue Georges Lafenestre 75014 Paris

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