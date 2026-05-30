L’Objet du coeur puces de Vanves Paris Marché aux puces de la porte de Vanves Paris
L’Objet du coeur puces de Vanves Paris Marché aux puces de la porte de Vanves Paris samedi 13 juin 2026.
Des objets modestes ou précieux rares ou « ordinaires » qui ne sont forcément à vendre mais que nous avons choisi de partager.
L’Objet du coeur 2026 le choix du coeur des brocanteurs brocanteuses des Puces de Vanves.
Le samedi 13 juin 2026
de 07h00 à 13h00
Fermé du lundi 15 juin 2026 au vendredi 19 juin 2026
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T10:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T07:00:00+02:00_2026-06-13T13:00:00+02:00
Marché aux puces de la porte de Vanves Avenue Georges Lafenestre 75014 Paris
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