Sous les pavés, la plage…

Et sous la plage, le mystère…

L’atelier

d’écriture « Polar & Poésie » vous

invite à imaginer une lettre de vacances singulière, dans laquelle soleil,

villégiature et bonheur se mêlent à une intrigue poétique et policière.

Et si le polar rencontrait

la poésie ?

Et si, à l’ombre d’un parasol, Arthur Rimbaud

croisait la route de Sir Arthur Conan Doyle

?

Gaspar Zajdela est poète et est le fondateur du label « Vie de poète »

Gaspar Zajdela, poète, vous convie à son atelier d’écriture autour du roman policier dans le cadre du festival Quartier du Livre.

Le samedi 30 mai 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit

Inscription auprès de la bibliothèque par mail bilipo@paris.fr ou par téléphone 01.42.34.93.00

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T16:30:00+02:00

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris

+33142349300 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/ https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/



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