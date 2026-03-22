Atelier d’écriture « Polar & Poésie » animé par Gaspar Zajdela Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris

Atelier d'écriture « Polar & Poésie » animé par Gaspar Zajdela Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris

Atelier d’écriture « Polar & Poésie » animé par Gaspar Zajdela Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris samedi 30 mai 2026.

Sous les pavés, la plage…
Et sous la plage, le mystère…

L’atelier
d’écriture « Polar & Poésie » vous
invite à imaginer une lettre de vacances singulière, dans laquelle soleil,
villégiature et bonheur se mêlent à une intrigue poétique et policière.

Et si le polar rencontrait
la poésie ?
Et si, à l’ombre d’un parasol, Arthur Rimbaud
croisait la route de Sir Arthur Conan Doyle
?

Gaspar Zajdela est poète et est le fondateur du label « Vie de poète »

Gaspar Zajdela, poète, vous convie à son atelier d’écriture autour du roman policier dans le cadre du festival Quartier du Livre.
Le samedi 30 mai 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit

Inscription auprès de la bibliothèque par mail bilipo@paris.fr ou par téléphone 01.42.34.93.00

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T16:30:00+02:00

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine  75005 Paris
+33142349300 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/ https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/


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