Atelier d’écriture « Polar & Poésie » animé par Gaspar Zajdela Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris
Atelier d’écriture « Polar & Poésie » animé par Gaspar Zajdela Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris samedi 30 mai 2026.
Sous les pavés, la plage…
Et sous la plage, le mystère…
L’atelier
d’écriture « Polar & Poésie » vous
invite à imaginer une lettre de vacances singulière, dans laquelle soleil,
villégiature et bonheur se mêlent à une intrigue poétique et policière.
Et si le polar rencontrait
la poésie ?
Et si, à l’ombre d’un parasol, Arthur Rimbaud
croisait la route de Sir Arthur Conan Doyle
?
Gaspar Zajdela est poète et est le fondateur du label « Vie de poète »
Gaspar Zajdela, poète, vous convie à son atelier d’écriture autour du roman policier dans le cadre du festival Quartier du Livre.
Le samedi 30 mai 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit
Inscription auprès de la bibliothèque par mail bilipo@paris.fr ou par téléphone 01.42.34.93.00
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T16:30:00+02:00
Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris
+33142349300 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/ https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/
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