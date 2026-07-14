Atelier d’écriture « Queer en Sueur » – Camille Cornu x Jardin21 Jardin21 Paris
samedi 18 juillet 2026 · Jardin21 · Paris
Informations pratiques
Un temps d’écriture et d’élaboration de récits collectifs autour des vécus de nos corps queer dans la chaleur, dans la ville, mise en mots de toutes les réflexions que l’expérience de la chaleur implique, des stratégies pour habiter nos corps, les apprivoiser, nous les réapproprier, imaginer des utopies possibles.
Atelier d’écriture « Queer en sueur » pensé et animé avec l’auteur·ice Camille Cornu ✮
prix libre – sans inscription
crédit illustration : @helenefr0men
@camillecornu écrit de la poésie et des romans expérimentaux. Iel s’intéresse aux corps déviants en tant que menaces et remparts contre le capitalisme et les changements climatiques. Ses textes pensent des alliances entre les forêts et la queerness, le réel et la magie ou l’humour et l’absurde. Iel publie notamment Habiletés Sociales (@flammarionlivres ) en 2018 et Photosynthèses (@editions_cambourakis ) en 2024
✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h
✿ Event : 14h30-17h30
ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ
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Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette
saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…
Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.
Plus d’infos sur jardin21.fr
Bar & restauration sur place
Toutous bienvenus
Horaires : mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h
Nous trouver :
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
Apéro littéraire & rencontre bimensuelle autour de la littérature entre passionnés.
Le samedi 18 juillet 2026
de 14h30 à 17h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-18T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-18T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-18T14:30:00+02:00_2026-07-18T17:30:00+02:00
Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr/events/atelier-decriture-queer-en-sueur-camille-cornu-x-jardin21/form
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