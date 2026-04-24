Atelier d’écriture Place Foch Rodez

Rodez

Atelier d’écriture

Place Foch Ostal del patrimoni Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Atelier d’écriture pour préparer le numéro d’été de l’Esquilon.

Une fois par trimestre, le CCOR édite cette revue consacrée généralement à une figure majeure de la langue occitane, ou ayant marqué l’histoire de notre département. Ainsi, ce numéro sera consacré à Marie Rouanet.

Divers articles ou chroniques sur d’autres sujets sont également publiés, toutes les contributions sont donc les bienvenues ! .

Place Foch Ostal del patrimoni Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 18 75 contact@ccor.eu

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English :

Writing workshop to prepare the summer issue of l’Esquilon.

L’événement Atelier d’écriture Rodez a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)