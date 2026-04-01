ATELIER D’ÉCRITURE Saugues
ATELIER D’ÉCRITURE Saugues mardi 28 avril 2026.
Saugues
ATELIER D’ÉCRITURE
Place du 11 novembre Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:00:00
fin : 2026-04-28 16:00:00
Date(s) :
2026-04-28
L’atelier d’écriture est un espace ludique où l’on s’amuse à écrire un petit texte sur un thème proposé en laissant libre cours à sa créativité et son imaginaire. Il s’agit avant tout de passer un bon moment ensemble.
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Place du 11 novembre Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr
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English :
The writing workshop is a playful space where you can have fun writing a short text on a suggested theme, giving free rein to your creativity and imagination. Above all, it’s about having a good time together.
L’événement ATELIER D’ÉCRITURE Saugues a été mis à jour le 2026-04-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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