Saugues

ATELIER D’ÉCRITURE

Place du 11 novembre Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:00:00

fin : 2026-04-28 16:00:00

Date(s) :

2026-04-28

L’atelier d’écriture est un espace ludique où l’on s’amuse à écrire un petit texte sur un thème proposé en laissant libre cours à sa créativité et son imaginaire. Il s’agit avant tout de passer un bon moment ensemble.

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Place du 11 novembre Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr

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English :

The writing workshop is a playful space where you can have fun writing a short text on a suggested theme, giving free rein to your creativity and imagination. Above all, it’s about having a good time together.

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE Saugues a été mis à jour le 2026-04-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier