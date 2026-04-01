CLUB LECTURE Place du 11 novembre Saugues

Saugues

CLUB LECTURE

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 16:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Lisez un ou plusieurs livres de la sélection du Prix Passeurs de Mots et venez échanger autour de ces lectures et voter.

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Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr

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English :

Read one or more books from the Passeurs de Mots Prize selection and come along to discuss your readings and vote.

L’événement CLUB LECTURE Saugues a été mis à jour le 2026-04-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier