Saugues

Bal Fluo

Salle de la Passerelle Saugues Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 21:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

21 h. Blind test 21h./23h. Happy hours (bière et cocktail 1€) 00h. Bal

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Salle de la Passerelle Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 30 92 69

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English :

21 h. Blind test 9 p.m./11 p.m. Happy hours (beer and cocktail 1?) 00h. Ball

L’événement Bal Fluo Saugues a été mis à jour le 2026-04-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier