Bal Fluo Saugues
Bal Fluo Saugues jeudi 30 avril 2026.
Saugues
Bal Fluo
Salle de la Passerelle Saugues Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 21:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
21 h. Blind test 21h./23h. Happy hours (bière et cocktail 1€) 00h. Bal
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Salle de la Passerelle Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 30 92 69
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English :
21 h. Blind test 9 p.m./11 p.m. Happy hours (beer and cocktail 1?) 00h. Ball
L’événement Bal Fluo Saugues a été mis à jour le 2026-04-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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