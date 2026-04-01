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Bal Fluo Saugues

Bal Fluo Saugues jeudi 30 avril 2026.

Adresse : Salle de la Passerelle

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 7 7 7

Saugues

Bal Fluo

Salle de la Passerelle Saugues Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 21:00:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

21 h. Blind test 21h./23h. Happy hours (bière et cocktail 1€) 00h. Bal
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Salle de la Passerelle Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 30 92 69 

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English :

21 h. Blind test 9 p.m./11 p.m. Happy hours (beer and cocktail 1?) 00h. Ball

L’événement Bal Fluo Saugues a été mis à jour le 2026-04-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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