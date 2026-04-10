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Bal du Printemps du Handball Club place du Breuil Saugues

Bal du Printemps du Handball Club place du Breuil Saugues jeudi 30 avril 2026.

Lieu : place du Breuil

Adresse : Ancien gymnase

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif :

Saugues

Bal du Printemps du Handball Club

place du Breuil Ancien gymnase Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Bal du Printemps du Handball Club.
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place du Breuil Ancien gymnase Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 30 92 69 

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English :

Handball Club Spring Ball.

L’événement Bal du Printemps du Handball Club Saugues a été mis à jour le 2026-04-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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