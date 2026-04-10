Bal du Printemps du Handball Club place du Breuil Saugues
Bal du Printemps du Handball Club place du Breuil Saugues jeudi 30 avril 2026.
Saugues
Bal du Printemps du Handball Club
place du Breuil Ancien gymnase Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Bal du Printemps du Handball Club.
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place du Breuil Ancien gymnase Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 30 92 69
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English :
Handball Club Spring Ball.
L’événement Bal du Printemps du Handball Club Saugues a été mis à jour le 2026-04-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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