Bal du Printemps du Handball Club place du Breuil Saugues

Saugues

Bal du Printemps du Handball Club

place du Breuil Ancien gymnase Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Bal du Printemps du Handball Club.

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place du Breuil Ancien gymnase Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 30 92 69

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English :

Handball Club Spring Ball.

L’événement Bal du Printemps du Handball Club Saugues a été mis à jour le 2026-04-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier