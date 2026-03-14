film COMPOSTELLE Espace Multimédia Saugues

film COMPOSTELLE

Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Pour les moins de 14 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Comédie dramatique (2026) de Yann Samuell. Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.

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Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@mailo.com

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English :

Comedy-drama (2026) by Yann Samuell. With Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.

L’événement film COMPOSTELLE Saugues a été mis à jour le 2026-03-12 par Communauté de communes des rives Haut-Allier