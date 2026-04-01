Une rose, un espoir Sur le marché Saugues
Une rose, un espoir Sur le marché Saugues vendredi 24 avril 2026.
Saugues
Une rose, un espoir
Sur le marché Le Bourg Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 09:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Amitié, solidarité, générosité, pour que les autres vivent ! Week-end national.
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Sur le marché Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30 accueil@saugues.fr
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English :
Friendship, solidarity, generosity, so that others may live! National weekend.
L’événement Une rose, un espoir Saugues a été mis à jour le 2026-04-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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