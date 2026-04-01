Une rose, un espoir Sur le marché Saugues

Saugues

Une rose, un espoir

Sur le marché Le Bourg Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Amitié, solidarité, générosité, pour que les autres vivent ! Week-end national.

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Sur le marché Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30 accueil@saugues.fr

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English :

Friendship, solidarity, generosity, so that others may live! National weekend.

L’événement Une rose, un espoir Saugues a été mis à jour le 2026-04-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier