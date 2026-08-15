Atelier d’écriture Taquiner les mots ! Médiathèque Albert Camus Marmande
samedi 12 décembre 2026 · Médiathèque Albert Camus · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Atelier d’écriture Taquiner les mots !
Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:00:00
fin : 2026-12-12 12:00:00
Date(s) :
2026-12-12
La Médiathèque Albert Camus de Marmande vous convie à un Atelier d’écriture.
Taquinez les mots et laissez libre cours à votre imagination !
La Médiathèque Albert Camus de Marmande vous convie à un Atelier d’écriture.
Taquinez les mots et laissez libre cours à votre imagination ! À travers des thèmes variés comme le voyage, la cuisine et les saveurs, les animaux dits nuisibles ou encore les expositions présentées en salle René Char, ces ateliers d’écriture vous invitent à explorer votre créativité dans une ambiance conviviale.
Animés par Colette Pouey,
À partir de 14 ans, sur inscription. .
Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
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English : Atelier d’écriture Taquiner les mots !
The Albert Camus Library in Marmande invites you to a writing workshop.
Play with words and let your imagination run wild!
L’événement Atelier d’écriture Taquiner les mots ! Marmande a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Val de Garonne
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