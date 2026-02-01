Atelier d’écriture Thionville

Atelier d’écriture

Cette année, l’Atelier d’écriture de Puzzle explore le cadavre exquis, une autre forme de création littéraire collaborative !

Au fil des sessions, l’histoire évoluera dans de nombreux genres littéraires (romance, polar, fantastique, épouvante, …) au gré des inspirations de chaque participant.

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

This year, the Puzzle Writing Workshop explores the exquisite cadaver, another form of collaborative literary creation!

Over the course of the sessions, the story will evolve in a variety of literary genres (romance, detective novel, fantasy, horror, etc.), according to the inspiration of each participant.

Ages 16 and over Registration required

