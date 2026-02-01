Atelier d’écriture Thionville
Atelier d’écriture Thionville samedi 21 février 2026.
Atelier d’écriture
1 place André Malraux Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 16:00:00
Date(s) :
2026-02-21 2026-03-21
Cette année, l’Atelier d’écriture de Puzzle explore le cadavre exquis, une autre forme de création littéraire collaborative !
Au fil des sessions, l’histoire évoluera dans de nombreux genres littéraires (romance, polar, fantastique, épouvante, …) au gré des inspirations de chaque participant.
À partir de 16 ans Sur inscriptionAdultes
0 .
1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This year, the Puzzle Writing Workshop explores the exquisite cadaver, another form of collaborative literary creation!
Over the course of the sessions, the story will evolve in a variety of literary genres (romance, detective novel, fantasy, horror, etc.), according to the inspiration of each participant.
Ages 16 and over Registration required
L’événement Atelier d’écriture Thionville a été mis à jour le 2026-02-09 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME