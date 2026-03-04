Atelier d’écriture « Versailles dans l’avenir », château de Versailles, Versailles

Atelier d’écriture « Versailles dans l’avenir » 17 – 20 mars château de Versailles Yvelines

Programmation gratuite exclusivement pour les groupes de structures du handicap ou du champ social

Après une visite du château de Versailles, prolongez l’expérience en vous projetant dans le Versailles de demain. Accompagnés par une artiste calligraphe, vous êtes invités à mettre vos idées en mots et à les transformer en une création artistique collective. Une expérience sensible et créative, mêlant patrimoine, écriture et imagination pour découvrir Versailles autrement et prendre part à l’invention de son avenir.

Dis-moi Dix mots