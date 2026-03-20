Atelier d’écriture X Brodeuse numérique Bibliothèque Amélie Paris

Écrire au fil de la plume, suivre la trame, remettre sur le métier, broder, monter en épingle, coudre de fil blanc, de fil en aiguille, filer une métaphore… Les termes de texte et de textile découlent du même mot latin textus, qui signifie « tissu, trame ». La métaphore courante du travail du tissu, de la trame, donne son nom-même à celui de l’écriture.

Accompagnés d’une brodeuse électrique, les deux animateurs de la Revue Affixe invitent participantes et participants à un atelier d’écriture performative : restituer l’opération de couture, les gestes, les mouvements, les rythmes, les sons… par l’écriture.

Le samedi 30 mai 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Inscription par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7



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