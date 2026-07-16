Atelier dégustation avec l’association Miel – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Atelier dégustation avec l’association Miel – festival MUSIC’LY Samedi 19 septembre, 10h00 UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Gratuit, sans condition de participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

L’association se mobilise depuis plusieurs années pour réussir à installer des ruches sur le toit du campus Saint-Paul, ce qui est aujourd’hui chose faite. Pour Music’ly, Miel proposera un atelier qui régalera vos papilles à travers une dégustation de miel, tout en prenant le temps de détailler le chemin de la fabrication de Miel.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Journées européennes du patrimoine

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